По состоянию на 30 апреля, в плену боевиков на оккупированном Донбассе удерживаются 214 украинцев.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает «Радио Свобода».

При этом в ведомстве отметили, что список лиц формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач.

— По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 года значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек, — говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля в рамках обмена пленными между Украиной и ЛДНР, домой вернулись 20 украинцев.