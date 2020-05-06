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5 мая российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, ранив двух украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
— Неподалеку населенного пункта Авдеевка был ранен один украинский военный. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также, возле населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один защитник получил боевую травму, — говорится в сообщении.
Пострадавших оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь.
— Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, по состоянию на 30 апреля, в плену боевиков на оккупированном Донбассе удерживаются 214 украинцев.
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5 мая российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, ранив двух украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
— Неподалеку населенного пункта Авдеевка был ранен один украинский военный. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также, возле населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один защитник получил боевую травму, — говорится в сообщении.
Пострадавших оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь.
— Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, по состоянию на 30 апреля, в плену боевиков на оккупированном Донбассе удерживаются 214 украинцев.