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Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия... Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один — боевое травмирование», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Невельское, Богдановка, Павлополь, Славное, Марьинка, Старогнатовка, Авдеевка, Орехово, Крымское, Южное.
«Кроме того вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали», — отметили в штабе ООС.
По данным украинской разведки, украинские военнослужащие ранили не менее двух боевиков НВФ.
«С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Авдеевки. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушения, вследствие чего враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 30 апреля, в плену боевиков на оккупированном Донбассе удерживаются 214 украинцев.
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Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия... Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один — боевое травмирование», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Невельское, Богдановка, Павлополь, Славное, Марьинка, Старогнатовка, Авдеевка, Орехово, Крымское, Южное.
«Кроме того вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали», — отметили в штабе ООС.
По данным украинской разведки, украинские военнослужащие ранили не менее двух боевиков НВФ.
«С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Авдеевки. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушения, вследствие чего враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 30 апреля, в плену боевиков на оккупированном Донбассе удерживаются 214 украинцев.