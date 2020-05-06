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Центральным отделом полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается Кучерова Ирина Владимировна 1967 года, которая 4 мая ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. Была одета в брюки в клеточку и оранжевое обуви.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Центральный отдел полиции по телефонам (0512) 53-12-71, 49-87-01, 49-87-02 или 102, - сказано в сообщении.
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Центральным отделом полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается Кучерова Ирина Владимировна 1967 года, которая 4 мая ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. Была одета в брюки в клеточку и оранжевое обуви.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Центральный отдел полиции по телефонам (0512) 53-12-71, 49-87-01, 49-87-02 или 102, - сказано в сообщении.