Центральным отделом полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается Кучерова Ирина Владимировна 1967 года, которая 4 мая ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. Была одета в брюки в клеточку и оранжевое обуви.