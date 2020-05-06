В ночь на 6 мая в Баштанке ВАЗ врезался в дорожное ограждение и застрял, в аварии никто не пострадал.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, в 1:05 по экстренному номеру «101» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Юбилейной в Баштанке.

— На место аварии выехал дежурный караул 7 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснилось, что во время движения водитель автомобиля ВАЗ-2105 врезался в барьерное дорожное ограждение и легковушка застряла в металлической конструкции. Для предотвращения его съезда в кювет, спасатели деблокировали авто и буксировочным тросом оттянули на проезжую часть. В аварии никто не пострадал, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаевской области в Первомайском районе, возле железнодорожного переезда неподалеку села Лукашевка, 63-летний водитель, управляя микроавтобусом Nissan и двигаясь в направлении Херсона, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где перевернулся и столкнулся с металлическим отбойником.