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В ночь на 6 мая в Баштанке ВАЗ врезался в дорожное ограждение и застрял, в аварии никто не пострадал.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, в 1:05 по экстренному номеру «101» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Юбилейной в Баштанке.
— На место аварии выехал дежурный караул 7 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснилось, что во время движения водитель автомобиля ВАЗ-2105 врезался в барьерное дорожное ограждение и легковушка застряла в металлической конструкции. Для предотвращения его съезда в кювет, спасатели деблокировали авто и буксировочным тросом оттянули на проезжую часть. В аварии никто не пострадал, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаевской области в Первомайском районе, возле железнодорожного переезда неподалеку села Лукашевка, 63-летний водитель, управляя микроавтобусом Nissan и двигаясь в направлении Херсона, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где перевернулся и столкнулся с металлическим отбойником.
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В ночь на 6 мая в Баштанке ВАЗ врезался в дорожное ограждение и застрял, в аварии никто не пострадал.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, в 1:05 по экстренному номеру «101» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Юбилейной в Баштанке.
— На место аварии выехал дежурный караул 7 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснилось, что во время движения водитель автомобиля ВАЗ-2105 врезался в барьерное дорожное ограждение и легковушка застряла в металлической конструкции. Для предотвращения его съезда в кювет, спасатели деблокировали авто и буксировочным тросом оттянули на проезжую часть. В аварии никто не пострадал, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаевской области в Первомайском районе, возле железнодорожного переезда неподалеку села Лукашевка, 63-летний водитель, управляя микроавтобусом Nissan и двигаясь в направлении Херсона, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где перевернулся и столкнулся с металлическим отбойником.