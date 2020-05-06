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По состоянию на 10 утра 6 мая в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрирован 171 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 40.
Из всех 171 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели от COVID-19 за сутки 11 человек, вылечились за всё время 30, умерло от последствий коронавируса всего 5 человек.
Всего обследовано методом ПЦР 2279 человек, из них за последние сутки - 144.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 23 человека с подозрением на COVID-19.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 6 мая на стационарном лечении находится 27 человек больных COVID-19 или с подозрением.
Напомним, что по состоянию на утро 6 мая в Украине зафиксировали 13 тысяч 184 случаев COVID-19. За сутки коронавирус обнаружили у 487 человек, из них у 24 детей и 72 медработников.
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По состоянию на 10 утра 6 мая в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрирован 171 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 40.
Из всех 171 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели от COVID-19 за сутки 11 человек, вылечились за всё время 30, умерло от последствий коронавируса всего 5 человек.
Всего обследовано методом ПЦР 2279 человек, из них за последние сутки - 144.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 23 человека с подозрением на COVID-19.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 6 мая на стационарном лечении находится 27 человек больных COVID-19 или с подозрением.
Напомним, что по состоянию на утро 6 мая в Украине зафиксировали 13 тысяч 184 случаев COVID-19. За сутки коронавирус обнаружили у 487 человек, из них у 24 детей и 72 медработников.