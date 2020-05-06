По состоянию на 10 утра 6 мая в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего зарегистрирован 171 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 40.

Из всех 171 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 12 человек;

Южноукраинск - 27 человек;

Первомайск - 5 человек;

Арбузинский район - 5 человек;

- 5 человек; Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;

Доманевский район - 53 человека;

район - 53 человека; Новоодесский район - 23 человека;

район - 23 человека; Николаевский район - 1 человек;

Казанковский район - 1 человек;

Врадиевский район - 2 человек;

Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 11 человек, вылечились за всё время 30, умерло от последствий коронавируса всего 5 человек.

Всего обследовано методом ПЦР 2279 человек, из них за последние сутки - 144.

За минувшие сутки обратилось или выявлено 23 человека с подозрением на COVID-19.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 6 мая на стационарном лечении находится 27 человек больных COVID-19 или с подозрением.

Напомним, что по состоянию на утро 6 мая в Украине зафиксировали 13 тысяч 184 случаев COVID-19. За сутки коронавирус обнаружили у 487 человек, из них у 24 детей и 72 медработников.