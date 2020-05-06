Ночью, 6 мая, в Новой Одессе во двор частного дома местного жителя неизвестные бросили гранату.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщение о взрыве поступило в Новоодесский отдел полиции в 3:45. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнической службы ГУНП изъяли обломки, предположительно, от РГД-5, которые направлены на экспертизу. В результате взрыва поврежден фасад здания и оконное стекло, никто из жильцов дома не пострадал.

— По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели происшествия. Полезную для следствия информацию просьба сообщать в Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по тел. (05167) 2-13-02 или 102, - сказано в сообщении.

Напомним, в июле 2019 года в Снигиревке во двор к порогу дома, в котором проживает депутат Снигиревского городского совета от партии «Наш край» Вадим Журавель, неизвестные бросили гранату РГД-5.