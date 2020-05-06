|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:28
|Заход солнца:
|20:09
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:23
|Заход солнца:
|20:26
|Температура завтра:
|+9 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.7 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.3 грн
В Индии зафиксировали вспышку коронавируса среди полицейских, которые в количестве около трех миллионов патрулируют города государства с населением в 1,3 миллиарда человек.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как сообщается, сотни индийских полицейских получили положительный результат на коронавирус в последние дни. При этом около 3 миллионов правоохранителей следят за соблюдением карантинных ограничений в стране.
— Около 3 миллионов полицейских пытаются обеспечить, чтобы подавляющее большинство из 1,3 миллиарда людей в Индии оставались дома. При этом телевизионные новости показывают, как полиция избивает рабочих, когда они пытаются проехаться городским транспортом, чтобы добраться к своим местам жительств, - говорится в сообщении.
Власти штата Махараштра, который наиболее пострадал от коронавируса, сообщили, что за последние недели число инфицированных COVID-19 полицейских почти удвоилось.
Отметим, Индия находится на карантине с 25 марта. С начала пандемии страна подтвердила почти 50 000 случаев заболевания коронавирусом и около 1694 случаев смерти.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 6 мая в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19, всего зарегистрирован 171 подтвержденный случай коронавируса.
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
В Индии зафиксировали вспышку коронавируса среди полицейских, которые в количестве около трех миллионов патрулируют города государства с населением в 1,3 миллиарда человек.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как сообщается, сотни индийских полицейских получили положительный результат на коронавирус в последние дни. При этом около 3 миллионов правоохранителей следят за соблюдением карантинных ограничений в стране.
— Около 3 миллионов полицейских пытаются обеспечить, чтобы подавляющее большинство из 1,3 миллиарда людей в Индии оставались дома. При этом телевизионные новости показывают, как полиция избивает рабочих, когда они пытаются проехаться городским транспортом, чтобы добраться к своим местам жительств, - говорится в сообщении.
Власти штата Махараштра, который наиболее пострадал от коронавируса, сообщили, что за последние недели число инфицированных COVID-19 полицейских почти удвоилось.
Отметим, Индия находится на карантине с 25 марта. С начала пандемии страна подтвердила почти 50 000 случаев заболевания коронавирусом и около 1694 случаев смерти.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 6 мая в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19, всего зарегистрирован 171 подтвержденный случай коронавируса.