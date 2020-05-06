В Индии зафиксировали вспышку коронавируса среди полицейских, которые в количестве около трех миллионов патрулируют города государства с населением в 1,3 миллиарда человек.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, сотни индийских полицейских получили положительный результат на коронавирус в последние дни. При этом около 3 миллионов правоохранителей следят за соблюдением карантинных ограничений в стране.

— Около 3 миллионов полицейских пытаются обеспечить, чтобы подавляющее большинство из 1,3 миллиарда людей в Индии оставались дома. При этом телевизионные новости показывают, как полиция избивает рабочих, когда они пытаются проехаться городским транспортом, чтобы добраться к своим местам жительств, - говорится в сообщении.

Власти штата Махараштра, который наиболее пострадал от коронавируса, сообщили, что за последние недели число инфицированных COVID-19 полицейских почти удвоилось.

Отметим, Индия находится на карантине с 25 марта. С начала пандемии страна подтвердила почти 50 000 случаев заболевания коронавирусом и около 1694 случаев смерти.