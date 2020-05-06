Жители Николаева пожаловались на ремонтников, ремонтирующих клумбы на пересечении проспекта Центрального и улицы Шоссейной, которые повредили корни каштанов при выполнении работ.

В частности, об этом на странице Contact Center при Миколаївській міській раді сообщил Сергей Пугаченко, опубликовав соответствующие фотографии.

«Вторые сутки двое молодых людей планомерно уничтожают 4 каштана. Какую организацию представляют, они не знают. Корни деревьев обрублены по периметру, после такой обработки топором деревья не восстановятся», — прокомментировал он.

Сегодня, 6 мая, николаевцы вызвали на место сотрудников экологической инспекции, чтобы те проверили, кто выполняет работы и насколько они законны. В свою очередь, представители подрядчика вызвали полицию.

Об этом НикВести рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Сергей Коренев.

Он отметил, что подрядчик проводит работы законно и по заказу горсовета, никаких нарушений выявлено не было.

— Подрядчик занимается возобновлением всех этих клумб на данный момент. Подпорные стенки вокруг лунок были покосившиеся и с поломанными крышками. По сути, сейчас сняты клумбы, это все будет ремонтироваться. Сегодня была ситуация, связанная с вызовом экологической инспекции. Приехала экологическая инспекция и абсолютно необоснованно начала подрядчика пытаться оштрафовать. На что подрядчик просто вызвал полицию, показал полиции все документы, что он работает на договорных основаниях и имеет все законные права работать с этим объектом. На этом весь диалог и закончился. Никаких штрафов не было. Это собственность города, город является заказчиком и, соответственно, сказал выполнить работы, — отметил Сергей Коренев.

Также в Департаменте ЖКХ отреагировали на публикацию на странице контакт-центра Николаевского горсовета.

— Для расширения и укрепления подпорных стенок была необходимость укоротить корневую систему каштанов, что, в соответствии с п.9.1.11 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, допускается в процессе ухода за объектами благоустройства. Полиция проверила документы на проведение работ, не нашла каких-либо нарушений, — ответили в департаменте.

Сергей Коренев также сообщил, что подрядчик, ремонтирующий клумбы на Шоссейной, занимается уходом за зелеными насаждениями по всему Центральному району Николаева.

Отметим, что согласно данным системы ProZorro, в феврале Департамент ЖКХ заключил договор на услуги по уходу за зелеными насаждениями до 30 июня с победителм торгов ООО «Арника-Юг».

Напомним, несколько лет назад в Николаеве ремонтники уничтожили сквер из молодых деревьев, сбрасывая с крыши старый рубероид.