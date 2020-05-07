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В мире количество людей, которые заразились коронавирусом от начала пандемии, уже превысило 3,8 миллиона и составляет 3 822 860 человек.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers по заболеваемости COVID-19 в мире.
Только в течение среды, 6 мая, по всему миру у 95 тысяч 325 человек диагностировали заражение COVID-19.
Больше всего инфицированных в США — 1 263 092 (+ 25 459 течение суток). В Испании заразились 253 тыс. 682 человека (+23 121 инфицированный). В Италии - 214 457 больных (за сутки +1444).
В Великобритании зафиксировали 201 тысячу 101 инфицированного (+6111 в течение 6 мая), а во Франции — 174 191 больной (+3640 зараженных).
Больше всего жертв коронавируса наблюдается в США — 74 799 (+2 528 за прошедшие сутки).
Напомним, ранее глава ВОЗ заявил, что возвращение к жесткому карантину в связи с коронавирусом остается вполне реальным.
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В мире количество людей, которые заразились коронавирусом от начала пандемии, уже превысило 3,8 миллиона и составляет 3 822 860 человек.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers по заболеваемости COVID-19 в мире.
Только в течение среды, 6 мая, по всему миру у 95 тысяч 325 человек диагностировали заражение COVID-19.
Больше всего инфицированных в США — 1 263 092 (+ 25 459 течение суток). В Испании заразились 253 тыс. 682 человека (+23 121 инфицированный). В Италии - 214 457 больных (за сутки +1444).
В Великобритании зафиксировали 201 тысячу 101 инфицированного (+6111 в течение 6 мая), а во Франции — 174 191 больной (+3640 зараженных).
Больше всего жертв коронавируса наблюдается в США — 74 799 (+2 528 за прошедшие сутки).
Напомним, ранее глава ВОЗ заявил, что возвращение к жесткому карантину в связи с коронавирусом остается вполне реальным.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный