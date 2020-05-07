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Возвращение к жесткому карантину в связи с коронавирусом остается вполне реальным.
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, говорится на Twitter-странице организации.
— Риск возврата к полному закрытию остается вполне реальным, если страны не будут контролировать переходный период очень осторожно, — сказал Тедрос Аданом Гебреисус.
По мнению Гебреисуса, лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.
— Теперь у нас есть возможность заложить основы для устойчивых систем здравоохранения в Европе и Африке на земном шаре, — отметил Тедрос Аданом Гебреисус.
Как сообщалось, карантин, который действует в Украине из-за эпидемии коронавируса, скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.
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Возвращение к жесткому карантину в связи с коронавирусом остается вполне реальным.
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, говорится на Twitter-странице организации.
— Риск возврата к полному закрытию остается вполне реальным, если страны не будут контролировать переходный период очень осторожно, — сказал Тедрос Аданом Гебреисус.
По мнению Гебреисуса, лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.
— Теперь у нас есть возможность заложить основы для устойчивых систем здравоохранения в Европе и Африке на земном шаре, — отметил Тедрос Аданом Гебреисус.
Как сообщалось, карантин, который действует в Украине из-за эпидемии коронавируса, скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный