Возвращение к жесткому карантину в связи с коронавирусом остается вполне реальным.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, говорится на Twitter-странице организации.

— Риск возврата к полному закрытию остается вполне реальным, если страны не будут контролировать переходный период очень осторожно, — сказал Тедрос Аданом Гебреисус.

По мнению Гебреисуса, лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.

— Теперь у нас есть возможность заложить основы для устойчивых систем здравоохранения в Европе и Африке на земном шаре, — отметил Тедрос Аданом Гебреисус.

Как сообщалось, карантин, который действует в Украине из-за эпидемии коронавируса, скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.