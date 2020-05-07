За минувшие сутки, 6 мая, на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего ранение получил украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения... По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили», — сказано в сообщении.

Отмечается, что боевики 8 раз обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В частности, ночью у Авдеевки был зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вечером — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе Павлополя дважды велся огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские позиции на окраине Песок боевики обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Неподалеку Тарамчука и Каменки боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», боевики из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по позициям ООС недалеко от Попасной.

В штабе отметили, что подразделения ООС на попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения и в дальнейшем будут оперативно и жестко реагировать из имеющихся огневых средств.

«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», — добавили в штабе.

Напомним, по состоянию на 30 апреля, в плену боевиков на оккупированном Донбассе удерживаются 214 украинцев.