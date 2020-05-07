Сегодня, 7 мая, сотрудники Службы безопасности Украины провели более сотни обысков по всей Украине в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием Государственной налоговой службы.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

— Уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, - сказали в украинской спецслужбе, комментируя ситуацию с обысками у экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. — По всей стране в рамках расследования этого производства проводится более сотни обысков, - добавили в СБУ.

Ранее в четверг экс-глава Сергей Верланов сообщил, что по месту его жительства сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски.

— Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью, - написал Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

В СБУ агентству подтвердили факт проведения следственных действий у Сергея Верланова, отметив, что они проводятся в рамках расследования уголовного производства, по которому проходят еще обыски.

Как рассказал Сергей Верланов в комментарии изданию Левый Берег при обыске в его доме сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей и ничего не изъяли.

— Представители СБУ предъявили мне решение суда, а также моим адвокатам. Мы с ним ознакомились. Учитывая тайну следствия, я не могу озвучивать суть предъявленного. Однако все уже знают, что на просторах интернета «гуляет» этот документ. С ним можно ознакомиться. Это и стало основанием обыска, - поянил Верланов.

По его словам, сам обыск проходил достаточно корректно.

— В итоге у меня ничего не изъяли. Искали документы, флешки, телефоны, гаджеты. Я, моя жена и ребёнок предоставили свои айпады, показали телефоны. Следовать просмотрел фотографии, телефонные книжки. Все фиксировали на камеру. Возможно, они покажут какие-то куски видео процесса обыска. Пусть это делают. Ничего не забрали, хотя у меня были разные документы. В результате, в протоколе, который я подписал, есть вступительная часть, а в следующем разделе написано, что ничего не изъято, - подчеркнул он.

Сергей Верланов считает, что причины обыска связаны с его увольнением.

Как известно, правительство 24 апреля уволило Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а на следующий день объявило конкурс на нового главу ведомства.