Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Также уволены заместители Максима Нефедова — Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов и заместитель главы ГФС Дмитрий Венциковский.

Напомним, петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить руководителя его Офиса Андрея Ермака набрала на сайте главы государства необходимое количество голосов для ее рассмотрения президентом.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 22 апреля назначил экс-начальника СБУ Кировоградской области Алексея Петрова главой Закарпатской ОГА.