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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
Также уволены заместители Максима Нефедова — Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов и заместитель главы ГФС Дмитрий Венциковский.
Напомним, петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить руководителя его Офиса Андрея Ермака набрала на сайте главы государства необходимое количество голосов для ее рассмотрения президентом.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 22 апреля назначил экс-начальника СБУ Кировоградской области Алексея Петрова главой Закарпатской ОГА.
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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
Также уволены заместители Максима Нефедова — Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов и заместитель главы ГФС Дмитрий Венциковский.
Напомним, петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить руководителя его Офиса Андрея Ермака набрала на сайте главы государства необходимое количество голосов для ее рассмотрения президентом.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 22 апреля назначил экс-начальника СБУ Кировоградской области Алексея Петрова главой Закарпатской ОГА.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов