Сегодня, 7 мая, вооруженные формирования РФ обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Старогнатовка, российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Также, по позициям Объединенных сил, недалеко Новотошковское, противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела был ранен один украинский защитник.

— Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставлено надлежащую медицинскую помощь.Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались - наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются, - сказано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 6 мая, на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего ранение получил украинский военный.