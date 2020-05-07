|Скорость ветра:
|2.7 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:10
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.16 грн
Сегодня, 7 мая, вооруженные формирования РФ обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Старогнатовка, российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Также, по позициям Объединенных сил, недалеко Новотошковское, противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела был ранен один украинский защитник.
— Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставлено надлежащую медицинскую помощь.Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались - наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются, - сказано в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 6 мая, на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего ранение получил украинский военный.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Сегодня, 7 мая, вооруженные формирования РФ обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Старогнатовка, российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Также, по позициям Объединенных сил, недалеко Новотошковское, противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела был ранен один украинский защитник.
— Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставлено надлежащую медицинскую помощь.Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались - наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются, - сказано в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 6 мая, на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего ранение получил украинский военный.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный