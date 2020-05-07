Офис генерального прокурора выявил факты растраты и хищения государственной собственности и нерационального использования госимущества пенитенциарных учреждений более 170 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«Офис генерального прокурора направил в Министерство юстиции Украины документ прокурорского реагирования, в котором требует устранить многочисленные нарушения законодательства об использовании государственного имущества пенитенциарными учреждениями и привлечь к ответственности причастных должностных лиц», — говорится в сообщении.

По результатам прокурорских проверок, проведенных в I квартале 2020 года, были обнаружены массовые системные нарушения порядка государственной регистрации прав на имущество и его использование, факты растраты и хищения государственной собственности, нерационального использования государственных средств учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Таким образом сумма нанесенного государству ущерба составляет 170 миллионов гривен.

В то же время уже есть факты привлечения руководителей пенитенциарных учреждений к уголовной ответственности, заявили в ведомстве.

Так, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении руководителю одного из учреждений исполнения наказаний области в завладении государственными средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

По данным следствия, чиновник растратил бюджетные средства, выделенные на капитальный ремонт столовой учреждения. Он заключил ряд договоров с подрядными предприятиями на реконструкцию здания, которая должна быть завершена еще в 2019 году, однако работы так и не были выполнены. В то же время руководитель учреждения подписал акты выполненных работ и платежные документы о переводе бюджетных средств подрядчикам. Такими действиями государству нанесен ущерб на сумму свыше 800 тысяч гривен.

Продолжается досудебное расследование. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также конфискацию имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения бюджетных денег на сумму свыше 10 миллионов гривен, выделенных на покупку средств индивидуальной защиты для работников «Донецкой железной дороги» АО «Укрзалізниця».