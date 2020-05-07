В зоне боевых действий в Донбассе состоянию на 17:00 7 апреля в результате обстрелов боевиков ранения получили 6 украинских военных.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Всего там зафиксировали 13 обстрелов. Боевики применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, беспилотники, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе отметили, что открывали ответный огонь.

«После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от продолжения своих агрессивных намерений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования РФ обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Старогнатовка, российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.