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В зоне боевых действий в Донбассе состоянию на 17:00 7 апреля в результате обстрелов боевиков ранения получили 6 украинских военных.
Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
Всего там зафиксировали 13 обстрелов. Боевики применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, беспилотники, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В штабе отметили, что открывали ответный огонь.
«После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от продолжения своих агрессивных намерений», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вооруженные формирования РФ обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Старогнатовка, российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.
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В зоне боевых действий в Донбассе состоянию на 17:00 7 апреля в результате обстрелов боевиков ранения получили 6 украинских военных.
Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
Всего там зафиксировали 13 обстрелов. Боевики применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, беспилотники, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В штабе отметили, что открывали ответный огонь.
«После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от продолжения своих агрессивных намерений», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вооруженные формирования РФ обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Старогнатовка, российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный