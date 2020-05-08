|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:12
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца:
|20:29
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.25 грн
Сотрудники спецподразделения СБУ в Николаевской области перекрыли канал контрабандных поставок психотропных веществ из Европы.
Об этом НикВести сообщил источник в Управлении СБУ в Николаевской области.
Вчера, 7 мая, сотрудники СБУ в рамках уголовного производства открытого по факту части 2 статьи 305 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда наркотических веществ) изъяли у жителя Николаева отправленную почтой из Англии посылку в которой находились психотропные вещества - экстази.
Помимо этого, сотрудники СБУ провели 3 обыска на территории города Николаеве и еще 1 обыск на территории города Одессы. В ходе оперативных следственных действий было изъято большое количество психотропных веществ. На данный момент продолжаются следственные действия.
Напомним, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры блокировали сбыт масштабной партии марихуаны на более чем 2 миллиона гривен.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Сотрудники спецподразделения СБУ в Николаевской области перекрыли канал контрабандных поставок психотропных веществ из Европы.
Об этом НикВести сообщил источник в Управлении СБУ в Николаевской области.
Вчера, 7 мая, сотрудники СБУ в рамках уголовного производства открытого по факту части 2 статьи 305 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда наркотических веществ) изъяли у жителя Николаева отправленную почтой из Англии посылку в которой находились психотропные вещества - экстази.
Помимо этого, сотрудники СБУ провели 3 обыска на территории города Николаеве и еще 1 обыск на территории города Одессы. В ходе оперативных следственных действий было изъято большое количество психотропных веществ. На данный момент продолжаются следственные действия.
Напомним, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры блокировали сбыт масштабной партии марихуаны на более чем 2 миллиона гривен.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный