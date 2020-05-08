Сотрудники спецподразделения СБУ в Николаевской области перекрыли канал контрабандных поставок психотропных веществ из Европы.

Об этом НикВести сообщил источник в Управлении СБУ в Николаевской области.

Вчера, 7 мая, сотрудники СБУ в рамках уголовного производства открытого по факту части 2 статьи 305 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда наркотических веществ) изъяли у жителя Николаева отправленную почтой из Англии посылку в которой находились психотропные вещества - экстази.

Помимо этого, сотрудники СБУ провели 3 обыска на территории города Николаеве и еще 1 обыск на территории города Одессы. В ходе оперативных следственных действий было изъято большое количество психотропных веществ. На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры блокировали сбыт масштабной партии марихуаны на более чем 2 миллиона гривен.