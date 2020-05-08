Следователи николаевского территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в совершении кражи троим правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В частности, подозрение вручили двум оперуполномоченным и одному следователю Киевского отдела полиции в Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители подозреваются в тайном похищении чужого имущества по предварительному сговору с группой лиц (часть 1 и часть 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины).

Сообщается, что работники полиции во время следственных действий на одном из предприятий похитили частное имущество. Кражу засняли камеры наблюдения и были опубликованы в сети Интернет.

Сейчас решается вопрос о вручении подозрения еще одному фигуранту уголовного дела, и избрании подозреваемым меры пресечения.

Отмечается, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области. Оперативное сопровождение — Одесское управление ДВБ Нацполиции.

Подозреваемым грозит наказание в виде ареста на срок от 3 до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что 13 марта следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении инспектору Управления патрульной полиции в Одесской области в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести.