Служба безопасности отчиталась о новых шагах по делу о «крышевании» Государственной налоговой службой конвертационных центров.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в течение последних дней наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость — на 600 миллионов гривен.

«В сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Также в СБУ отметили, что определили подозреваемого, который, вероятно, несанкционированно вмешивался в работу систем налоговой.

Напомним, 7 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели более сотни обысков по всей Украине в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием Государственной налоговой службы.