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Служба безопасности отчиталась о новых шагах по делу о «крышевании» Государственной налоговой службой конвертационных центров.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что в течение последних дней наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость — на 600 миллионов гривен.
«В сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
Также в СБУ отметили, что определили подозреваемого, который, вероятно, несанкционированно вмешивался в работу систем налоговой.
Напомним, 7 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели более сотни обысков по всей Украине в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием Государственной налоговой службы.
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Служба безопасности отчиталась о новых шагах по делу о «крышевании» Государственной налоговой службой конвертационных центров.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что в течение последних дней наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость — на 600 миллионов гривен.
«В сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
Также в СБУ отметили, что определили подозреваемого, который, вероятно, несанкционированно вмешивался в работу систем налоговой.
Напомним, 7 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели более сотни обысков по всей Украине в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием Государственной налоговой службы.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный