Наблюдатели СММ ОБСЕ заявляют об увеличении количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ № 109/2020 от 8 мая.

— В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, также зафиксировав больше взрывов (примерно 150), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 85 взрывов), — отмечается в сообщении.

Как указывается, большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, зафиксировано в районах к юго-западу и северо-западу от Ясиноватой (неподконтрольна правительству, 16 километров к северо-востоку от Донецка), в радиусе 5 километров от Донецкой фильтровальной станции (15 километров к северу от Донецка), а также неподалеку от участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 километр к югу от Донецка).

В Луганской области СММ выявила увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (примерно 125), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 50 взрывов).

— Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе большинство взрывов (некоторые из которых оценены как разрывы артиллерийских снарядов), зафиксировано в районах к северо-востоку, юго-востоку, юго-западу и северо-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), к юго-западу от н. п. Кряковка (подконтрольный правительству, 38 км к северо-западу от Луганска) и к юго-востоку от н. п. Муратово (подконтрольный правительству, 51 км к северо-западу от Луганска), — отмечается в отчете.

Напомним, украинская сторона не намерена обсуждать выдвинутые Россией в рамках Трехсторонней контактной группы предложения по ограничению доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ОРДЛО, поскольку миссия должна сохранять полную свободу в передвижении согласно своему мандату.