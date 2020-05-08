Украинская сторона не намерена обсуждать выдвинутые Россией в рамках Трехсторонней контактной группы предложения по ограничению доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ОРДЛО, поскольку миссия должна сохранять полную свободу в передвижении согласно своему мандату.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Украинская сторона не будет обсуждать суть так называемых «семи правил требований доступа СММ ОБСЕ к ОРДО и ОРЛО, выдвинутых Российской Федерацией и ее марионетками в рамках Трехсторонней контактной группы, поскольку мы придерживаемся принципиальной позиции, что ни одна из сторон не имеет права нарушать свободу СММ в выполнении своего мандата», — заявил он.

При этом, добавил дипломат, Украина готова заслушать практические шаги для обеспечения безопасного и свободного доступа СММ ОБСЕ по всей территории Украины, прежде всего, на временно оккупированных территориях.

Цимбалюк привлек внимание делегаций стран-участниц ОБСЕ к систематическому запрету со стороны российских оккупационных сил в доступе патрулей СММ к неподконтрольным правительству районам Донецкой и Луганской областей по официальным дорожным коридорам. Он подчеркнул, что Украина осуждает эти вопиющие нарушения Россией мандата Миссии и Минских договоренностей и призывает государства-участники ОБСЕ осуществить давление на Россию, чтобы она немедленно прекратила эти ограничения.

«Правительство Украины полностью уважает политику СММ ОБСЕ и ее главного монитора посла Чевика (глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, — прим.), а также практические меры, предпринимаемые миссией ради противодействия угрозам, связанным с пандемией COVID-19, в частности по защите здоровья наблюдателей СММ», — заявил украинский посол.

Напомним, 14 апреля на железнодорожном вокзале в неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой рядом с наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали боеприпасы.