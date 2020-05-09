В районе боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки боевики 7 раз нарушили перемирие, применяя минометы, противотанковый ракетный комплекс и беспилотники. В результате обстрелов ранены четверо украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

— Свою активность враг вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Неподалеку Широкино противник вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17. На окраине Каменки боевики обстреляли украинские позиции из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенным пунктом Марьинка противник использовал для обстрелов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а у Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы. С наступлением темноты боевики из автоматических станковых гранатометов совершили обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Пески, — говорится в сообщении.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север" противник обстрелял из 120 миллиметров минометов украинские позиции в районе Крымского. Неподалеку Хутора Вольный боевики применяли минометы 120 миллиметров и 82 миллиметров , а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Украинские воины в ответ вовремя применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 7 мая, в зоне боевых действий на востоке Украины пророссийские боевики 21 раз открывали огонь. В результате обстрелов пострадали шесть украинских военных.