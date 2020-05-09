В Харьковской области коронавирус обнаружили у 5-месячного ребенка.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

— За последние сутки в области лабораторно подтверждено 52 случая заболевания Covid-19 у жителей Харькова, Валковского, Волчанского, Дергачевского, Змиевского, Изюмского, Лозовского, Харьковского и Чугуевского районов. Самому младшему заболевшему среди подтвержденных случаев за последние сутки - 5 месяцев. Ребенок в больнице с мамой, — говорится в сообщении.

Кучер также добавил, что за последние сутки в области есть умершие от коронавируса - житель Золочевского района (63 года), жительница Харьковского района (49 лет), жительница Харькова (81 год). Все имели серьезные сопутствующие заболевания.

Напомним, по состоянию на утро 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.