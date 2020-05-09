За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев болезни.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 9 мая.

В Украине с начала эпидемии уже подтвердил 14710 случаев коронавируса. Из них 2909 пациентов выздоровели, а 375 - умерли.

По регионам ситуация выглядит так:

Винницкая область - 522 (278 выздоровели)

Волынская область - 445 (119 выздоровели)

Днепропетровская область - 681 (75 выздоровели)

Донецкая область - 99 (20 выздоровели)

Житомирская область - 485 (47 выздоровели)

Закарпатская область - 678 (99 выздоровели)

Запорожская область - 320 (119 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1095 (181 выздоровели)

город Киев - 1771 (134 выздоровели)

Киевская область - 959 (117 выздоровели)

Кировоградская область - 411 (238 выздоровели)

Луганская область - 42 (14 выздоровели)

Львовская область - 699 (143 выздоровели)

Николаевская область - 204 (49 выздоровели)

Одесская область - 619 (27 выздоровели)

Полтавская область - 240 (104 выздоровели)

Ровенская область - 877 (142 выздоровели)

Сумская область - 152 (72 выздоровели)

Тернопольская область - 977 (282 выздоровели)

Харьковская область - 428 (61 выздоровел)

Херсонская область - 156 (69 выздоровели)

Хмельницкая область - 165 (48 выздоровели)

Черкасская область - 333 (140 выздоровели)

Черновицкая область - 2179 (320 выздоровели)

Черниговская область - 73 (11 выздоровели).

Всего в Украине на коронавирусную инфекцию методом ПЦР исследовали 167 107 образцов. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что за последние сутки в Украине коронавирусным заболеванием COVID-19 заболело 504 человека из х них 44 ребенка и 98 медработников.