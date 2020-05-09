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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев болезни.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 9 мая.
В Украине с начала эпидемии уже подтвердил 14710 случаев коронавируса. Из них 2909 пациентов выздоровели, а 375 - умерли.
По регионам ситуация выглядит так:
Винницкая область - 522 (278 выздоровели)
Волынская область - 445 (119 выздоровели)
Днепропетровская область - 681 (75 выздоровели)
Донецкая область - 99 (20 выздоровели)
Житомирская область - 485 (47 выздоровели)
Закарпатская область - 678 (99 выздоровели)
Запорожская область - 320 (119 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 1095 (181 выздоровели)
город Киев - 1771 (134 выздоровели)
Киевская область - 959 (117 выздоровели)
Кировоградская область - 411 (238 выздоровели)
Луганская область - 42 (14 выздоровели)
Львовская область - 699 (143 выздоровели)
Николаевская область - 204 (49 выздоровели)
Одесская область - 619 (27 выздоровели)
Полтавская область - 240 (104 выздоровели)
Ровенская область - 877 (142 выздоровели)
Сумская область - 152 (72 выздоровели)
Тернопольская область - 977 (282 выздоровели)
Харьковская область - 428 (61 выздоровел)
Херсонская область - 156 (69 выздоровели)
Хмельницкая область - 165 (48 выздоровели)
Черкасская область - 333 (140 выздоровели)
Черновицкая область - 2179 (320 выздоровели)
Черниговская область - 73 (11 выздоровели).
Всего в Украине на коронавирусную инфекцию методом ПЦР исследовали 167 107 образцов. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что за последние сутки в Украине коронавирусным заболеванием COVID-19 заболело 504 человека из х них 44 ребенка и 98 медработников.
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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев болезни.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 9 мая.
В Украине с начала эпидемии уже подтвердил 14710 случаев коронавируса. Из них 2909 пациентов выздоровели, а 375 - умерли.
По регионам ситуация выглядит так:
Винницкая область - 522 (278 выздоровели)
Волынская область - 445 (119 выздоровели)
Днепропетровская область - 681 (75 выздоровели)
Донецкая область - 99 (20 выздоровели)
Житомирская область - 485 (47 выздоровели)
Закарпатская область - 678 (99 выздоровели)
Запорожская область - 320 (119 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 1095 (181 выздоровели)
город Киев - 1771 (134 выздоровели)
Киевская область - 959 (117 выздоровели)
Кировоградская область - 411 (238 выздоровели)
Луганская область - 42 (14 выздоровели)
Львовская область - 699 (143 выздоровели)
Николаевская область - 204 (49 выздоровели)
Одесская область - 619 (27 выздоровели)
Полтавская область - 240 (104 выздоровели)
Ровенская область - 877 (142 выздоровели)
Сумская область - 152 (72 выздоровели)
Тернопольская область - 977 (282 выздоровели)
Харьковская область - 428 (61 выздоровел)
Херсонская область - 156 (69 выздоровели)
Хмельницкая область - 165 (48 выздоровели)
Черкасская область - 333 (140 выздоровели)
Черновицкая область - 2179 (320 выздоровели)
Черниговская область - 73 (11 выздоровели).
Всего в Украине на коронавирусную инфекцию методом ПЦР исследовали 167 107 образцов. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что за последние сутки в Украине коронавирусным заболеванием COVID-19 заболело 504 человека из х них 44 ребенка и 98 медработников.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный