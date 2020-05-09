Как сообщила полиция Одесской области в 13:14, жительница Приморского района вывесила на своем балконе «георгиевскую ленточку».

Примерно через час на Аллее Славы правоохранители остановили мужчину, на одежде которого также была «георгиевская ленточка».

По обоим нарушителям составили протоколы по части 1 статьи 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф или арест до 15 суток.

Кроме того, полицейские составили два протокола на одессита 1984 года рождения, который на Аллее Славы вел себя агрессивно, нецензурно ругался и не реагировал на законные требования правоохранителей.

В отношении него составили протоколы по статьи 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему «светит» штраф, общественные работы или арест до 15 суток.

«Георгиевскую ленточку» запретили в Украине в 2017 году, за ее использование предусмотрен штраф от 850 до 2550 гривен, за повторное нарушение — штраф от 2550 до 5100 гривен, или административный арест на срок до 15 суток.