Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух мужчин, которые пытались поджечь синагогу в Херсоне.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчины 20 апреля 2020 года пытались поджечь здание синагоги в Херсоне, используя самозажигающуюся смесь.

— Злоумышленники, поддерживающие нацистскую идеологию, в сговоре с сообщниками решили таким образом отметить годовщину лидера нацизма, — говорится в сообщении.

Правоохранители идентифицировали поджигателей, несмотря на некачественную запись камер наблюдения. Обоих 9 мая задержали при попытке осуществить новые провокации в день семьдесят пятой годовщины Победы над нацизмом. Продолжается досудебное следствие.

Всего, по данным областной полиции, в Херсонской области мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне завершились без грубых нарушений порядка.

— Сегодня (9 мая — прим.) в период с 9 до 15 часов на территории области с участием почти 750 граждан состоялись 12 массовых мероприятий. Наибольшее их количество прошло в областном центре. Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали более 200 сотрудников полиции, — информируют правоохранители.

Напомним, в Одессе 9 мая составили два протокола за публичную пропаганду запрещенных в Украине «георгиевских ленточек».