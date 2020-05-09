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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух мужчин, которые пытались поджечь синагогу в Херсоне.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Мужчины 20 апреля 2020 года пытались поджечь здание синагоги в Херсоне, используя самозажигающуюся смесь.
— Злоумышленники, поддерживающие нацистскую идеологию, в сговоре с сообщниками решили таким образом отметить годовщину лидера нацизма, — говорится в сообщении.
Правоохранители идентифицировали поджигателей, несмотря на некачественную запись камер наблюдения. Обоих 9 мая задержали при попытке осуществить новые провокации в день семьдесят пятой годовщины Победы над нацизмом. Продолжается досудебное следствие.
Всего, по данным областной полиции, в Херсонской области мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне завершились без грубых нарушений порядка.
— Сегодня (9 мая — прим.) в период с 9 до 15 часов на территории области с участием почти 750 граждан состоялись 12 массовых мероприятий. Наибольшее их количество прошло в областном центре. Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали более 200 сотрудников полиции, — информируют правоохранители.
Напомним, в Одессе 9 мая составили два протокола за публичную пропаганду запрещенных в Украине «георгиевских ленточек».
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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух мужчин, которые пытались поджечь синагогу в Херсоне.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Мужчины 20 апреля 2020 года пытались поджечь здание синагоги в Херсоне, используя самозажигающуюся смесь.
— Злоумышленники, поддерживающие нацистскую идеологию, в сговоре с сообщниками решили таким образом отметить годовщину лидера нацизма, — говорится в сообщении.
Правоохранители идентифицировали поджигателей, несмотря на некачественную запись камер наблюдения. Обоих 9 мая задержали при попытке осуществить новые провокации в день семьдесят пятой годовщины Победы над нацизмом. Продолжается досудебное следствие.
Всего, по данным областной полиции, в Херсонской области мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне завершились без грубых нарушений порядка.
— Сегодня (9 мая — прим.) в период с 9 до 15 часов на территории области с участием почти 750 граждан состоялись 12 массовых мероприятий. Наибольшее их количество прошло в областном центре. Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали более 200 сотрудников полиции, — информируют правоохранители.
Напомним, в Одессе 9 мая составили два протокола за публичную пропаганду запрещенных в Украине «георгиевских ленточек».
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный