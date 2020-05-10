В России диагностировано 198 676 случаев COVID-19.

Об єтом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

На 1:00 10 мая в стране диагностировано 198 676 случаев болезни, 31916 человек уже выздоровели, 1827 умерли. За последние сутки в России на коронавирус заболело более 10 000 человек. 104 гражданина умер.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру превысило 4 миллиона, в то же время выздоровели 1 миллион 387 человек, более 276 тысяч человек умерли.