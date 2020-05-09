Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру превысило 4 миллиона, в то же время выздоровели 1 миллион 387 человек, более 276 тысяч человек умерли.

Об этом свидетельствуют статистические данные сайта Worldometers.

По состоянию на 27 апреля, в тройке антилидеров США, Испания и Италия. Больше всего зараженных в Соединенных Штатах: там выявили 1 миллион 297 тысяч 549 случаев заражения. В Испании фиксируют 222 тысяч 857 больных коронавирусной инфекцией.

В Италии общее количество зараженных - 218 тысяч 268 человек.

Напомним, по состоянию на утро 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.