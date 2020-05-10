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Вчера, 9 мая в Черновицкой области еще 89 буковинцев заболели COVID-19. Среди них 29 случаев - в Черновцах.
Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
Таким образом, в области уже зафиксировали 2268 случаев заболевания коронавирусом. По информации главы области, еще 18 жителей области побороли коронавирус.
Всего в лаборатории за последние сутки протестировали 423 образца материалов.
Напомним, 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.
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Вчера, 9 мая в Черновицкой области еще 89 буковинцев заболели COVID-19. Среди них 29 случаев - в Черновцах.
Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
Таким образом, в области уже зафиксировали 2268 случаев заболевания коронавирусом. По информации главы области, еще 18 жителей области побороли коронавирус.
Всего в лаборатории за последние сутки протестировали 423 образца материалов.
Напомним, 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный