Вчера, 9 мая в Черновицкой области еще 89 буковинцев заболели COVID-19. Среди них 29 случаев - в Черновцах.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Таким образом, в области уже зафиксировали 2268 случаев заболевания коронавирусом. По информации главы области, еще 18 жителей области побороли коронавирус.

Всего в лаборатории за последние сутки протестировали 423 образца материалов.

Напомним, 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.