Вчера, 9 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили.

Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.

— На все обстрелы украинские воины дали противнику ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. Военнослужащие Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность, - сказано в сообщении.

Боевики обстреляли позиции украинских военных близ Каменки, Водяного, Красногоровки, Опытного, Павлополя, также окраины Широкиного, Славного, Новотроицкого и дважды Старогнатовки. Обстрелы также были зафиксированы возле Хутора Вольного, неподалеку от Крымского, Новотошковского, Трехизбенки, а возле Орехового оккупационные войска задействовали противотанковый ракетный комплекс.

Напомним, в районе боевых действий на Донбассе 8 мая, боевики 7 раз нарушили перемирие, применяя минометы, противотанковый ракетный комплекс и беспилотники. В результате обстрелов ранены четверо украинских военных.