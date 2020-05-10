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Вчера, 9 мая, в 8:58 по экстренному номеру «101» поступила информация о том, что в акватории реки Южный Буг вблизи села Ястребиное Вознесенского района во время купания исчез человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На место происшествия выехали дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части, водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Также к обследованию водоема присоединился местный дайвер.
— В ходе проведения совместных поисковых работ в воде неподалеку от берега нашли тело погибшего мужчины 1975 года рождения, его транспортировано на сушу. Обстоятельства трагедии устанавливае полиция, - сообщили в ГСЧС.
Напомним, в июле 2019 года, в селе Велидаровка на Николаевщине в реке Сухой Еланец утонул подросток.
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Вчера, 9 мая, в 8:58 по экстренному номеру «101» поступила информация о том, что в акватории реки Южный Буг вблизи села Ястребиное Вознесенского района во время купания исчез человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На место происшествия выехали дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части, водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Также к обследованию водоема присоединился местный дайвер.
— В ходе проведения совместных поисковых работ в воде неподалеку от берега нашли тело погибшего мужчины 1975 года рождения, его транспортировано на сушу. Обстоятельства трагедии устанавливае полиция, - сообщили в ГСЧС.
Напомним, в июле 2019 года, в селе Велидаровка на Николаевщине в реке Сухой Еланец утонул подросток.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный