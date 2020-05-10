Полицейские обнаружили в одном из ломбардов Николаева велосипеды, которые ранее украли неизвестные из подъезда дома местной жительницы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

12 апреля в Центральный отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что из подъезда ее дома по улице Фалеевская похищены два велосипеда марки Bulls Nand и Profi Expert. Следователи открыли уголовное производство и начали досудебное расследование.

— В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что велосипеды находятся в ломбарде Центрального района. 9 мая, правоохранители получили санкцию суда на обыск и изъяли из ломбарда краденое имущество заявительницы. В ходе обыска менеджер и директор ломбарда, пытались помешать проведению процессуальных действий. Работнице ломбарда, которая находилась внутри, приказали не контактировать с полицией и ничего не выдавать, в телефонном режиме на громкой связи угрожали работникам полиции «возникновением проблем» и выламывали входную дверь помещения, - сказано в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают причастных к краже лиц, а также выясняют, какеи еще вещи правонарушители закладывали в качестве залога именно в этот ломбард, и, известно ли было владельцам о том, что они краденые. Правовая оценка действиям представителей ломбарда предоставляется.

Напомним, в Николаеве почти полгода две злоумышленницы, продавец салона и ее подруга, подменяли настоящие украшения бижутерией и сдавали драгоценности в ломбард. Так продолжалось, пока владелец магазина не провел внутреннюю инвентаризацию.