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Полицейские обнаружили в одном из ломбардов Николаева велосипеды, которые ранее украли неизвестные из подъезда дома местной жительницы.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
12 апреля в Центральный отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что из подъезда ее дома по улице Фалеевская похищены два велосипеда марки Bulls Nand и Profi Expert. Следователи открыли уголовное производство и начали досудебное расследование.
— В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что велосипеды находятся в ломбарде Центрального района. 9 мая, правоохранители получили санкцию суда на обыск и изъяли из ломбарда краденое имущество заявительницы. В ходе обыска менеджер и директор ломбарда, пытались помешать проведению процессуальных действий. Работнице ломбарда, которая находилась внутри, приказали не контактировать с полицией и ничего не выдавать, в телефонном режиме на громкой связи угрожали работникам полиции «возникновением проблем» и выламывали входную дверь помещения, - сказано в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают причастных к краже лиц, а также выясняют, какеи еще вещи правонарушители закладывали в качестве залога именно в этот ломбард, и, известно ли было владельцам о том, что они краденые. Правовая оценка действиям представителей ломбарда предоставляется.
Напомним, в Николаеве почти полгода две злоумышленницы, продавец салона и ее подруга, подменяли настоящие украшения бижутерией и сдавали драгоценности в ломбард. Так продолжалось, пока владелец магазина не провел внутреннюю инвентаризацию.
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Полицейские обнаружили в одном из ломбардов Николаева велосипеды, которые ранее украли неизвестные из подъезда дома местной жительницы.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
12 апреля в Центральный отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что из подъезда ее дома по улице Фалеевская похищены два велосипеда марки Bulls Nand и Profi Expert. Следователи открыли уголовное производство и начали досудебное расследование.
— В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что велосипеды находятся в ломбарде Центрального района. 9 мая, правоохранители получили санкцию суда на обыск и изъяли из ломбарда краденое имущество заявительницы. В ходе обыска менеджер и директор ломбарда, пытались помешать проведению процессуальных действий. Работнице ломбарда, которая находилась внутри, приказали не контактировать с полицией и ничего не выдавать, в телефонном режиме на громкой связи угрожали работникам полиции «возникновением проблем» и выламывали входную дверь помещения, - сказано в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают причастных к краже лиц, а также выясняют, какеи еще вещи правонарушители закладывали в качестве залога именно в этот ломбард, и, известно ли было владельцам о том, что они краденые. Правовая оценка действиям представителей ломбарда предоставляется.
Напомним, в Николаеве почти полгода две злоумышленницы, продавец салона и ее подруга, подменяли настоящие украшения бижутерией и сдавали драгоценности в ломбард. Так продолжалось, пока владелец магазина не провел внутреннюю инвентаризацию.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный