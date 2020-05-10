В микрорайоне Терновка спасатели достали из колодца 33-летнего местного жителя, он хотел почистить колодец и травмировал ногу.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Так, сегодня 10 мая утром по экстренному номеру 101 поступило сообщение о том, что мужчине 1987 года рождения нужна помощь. Мать пострадавшего сообщила, что ее сын хотел почистить четырехметровый колодец на территории частного домовладения и установил внутри него лестницу. Когда спускался - упал в него и травмировался.

— Спасатели прибыли по указанному адресу. На месте установили треногу (спасательное устройство), и используя альпинистское снаряжение и спасательную косынку, вытащили пострадавшего наружу и положили на носилки. Бригада медиков оказала первую помощь и доставила мужчину, в больницу с предварительным диагнозом перелом правой голени, - сказано в сообщении.

Напомним, в мае 2019 года на открытой территории за пределами Братского мужчина упал в колодец.