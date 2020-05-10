Автор проекта «Речовий доказ» Назар Кравченко рассказал, о схеме финансирования партии Андрея Билецкого «Национальный корпус».

Об этом Назар Кравченко сообщил на своей странице в Facebook.

— Ненаказанное зло растет... хочу признаться в преступлениях, которые я делал по приказу Билецкого будучи в НК. Признание №1. Членские взносы. Партия по закону существует исключительно за членские взносы. На самом деле это происходило иначе. Поэтому деньги вносились на счет следующим образом. «Боцман» находил где-то деньги, я готовил приказ, организовывал логистику, чтобы ячейки получили деньги и через своих активистов, знакомых, родственников внесли эти деньги на счет партии «Национальный корпус». Я не знаю случаев, когда активисты вносили свои средства на счета партии, - пишет Назар Кравченко.

Назар Кравченко рассказал, во сколько обходилось содержание партии, и во сколько обходилась одна акция с участием «Национального корпуса».

— Немножко о суммах, которые официально не вносились на счет партии. До 2018 года ежемесячные расходы на деятельность партии, зарплаты ячейкам и т.п. обходилось примерно 300 - 400 тысяч гривен. Это без зарплаты охраны Андрея, без зарплаты службы безопасности, группы Боцмана. На акции, когда надо было свезти ячейки со всей страны, расходы достигали 3 миллионов гривен. Я не знаю, где брались эти деньги. Этим занимались Билецкий, Боцман и Булат. Дальше будет, - написал Назар Кравченко.

Напомним, представители «Национального корпуса» избили автора проекта «Речовий доказ» Назара Кравченко и добровольца полка «Азов» Сергея Филимонова за то, что они поддерживают одесского активиста Сергея Стерненко.

