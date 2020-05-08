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Представители «Национального корпуса» избили автора проекта «Речовий доказ» Назара Кравченко и добровольца полка «Азов» Сергея Филимонова за то, что они поддерживают одесского активиста Сергея Стерненко.
Об этом Назарий Кравченко написал в Facebook.
– Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших собратьев и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы. Спасибо всем собратьям за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея, – написал Кравченко.
В свою очередь адвокат Маси Найем отмечает, что Сергея Филимонова и Назария Кравченко бил и сам лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий.
– Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей. Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко, – отметил адвокат.
Напомним, ранее Стерненко сообщил, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества.
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Представители «Национального корпуса» избили автора проекта «Речовий доказ» Назара Кравченко и добровольца полка «Азов» Сергея Филимонова за то, что они поддерживают одесского активиста Сергея Стерненко.
Об этом Назарий Кравченко написал в Facebook.
– Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших собратьев и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы. Спасибо всем собратьям за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея, – написал Кравченко.
В свою очередь адвокат Маси Найем отмечает, что Сергея Филимонова и Назария Кравченко бил и сам лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий.
– Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей. Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко, – отметил адвокат.
Напомним, ранее Стерненко сообщил, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный