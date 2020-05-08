Представители «Национального корпуса» избили автора проекта «Речовий доказ» Назара Кравченко и добровольца полка «Азов» Сергея Филимонова за то, что они поддерживают одесского активиста Сергея Стерненко.

Об этом Назарий Кравченко написал в Facebook.

– Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших собратьев и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы. Спасибо всем собратьям за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея, – написал Кравченко.

В свою очередь адвокат Маси Найем отмечает, что Сергея Филимонова и Назария Кравченко бил и сам лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий.

– Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей. Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко, – отметил адвокат.

Напомним, ранее Стерненко сообщил, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества.