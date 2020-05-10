В Хмельницкой области полиция задержала 28-летнего жителя Донецкой области, который похитил у жителя Новой Одессы автомобиль Mercedes-Benz, и собирался продать его за 3 тысячи долларов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

54-летний пострадавший заявил об угоне автомобиля Mercedes-Benz серебристого цвета 27 апреля, указав, что авто ему не вернул человек, с которым недавно познакомился в хостеле в Донецкой области. По словам заявителя, еще тогда он доверил новому знакомому ключи от своего автомобиля, чтобы тот отвез его домой на Николаевщину, так как был в нетрезвом состоянии.

— Уже когда прибыли в Новую Одессу, 28-летний злоумышленник попросил взять Mercedes по своим делам - якобы для поиска квартиры в Николаеве для себя и беременной невесты. Владелец согласился при условии, если он возьмет с собой его племянника. Родственника похититель взял, но по дороге высадил, пообещав вскоре вернуться, и в результате исчез вместе с автомобилем потерпевшего. Почти через две недели местонахождение автомобиля Mercedes было установлено в Хмельницкой области. Оперативники Новоодесского отдела полиции связались с коллегами из Хмельницкой области. 8 мая похитителя помогли разыскать хмельницкие оперативники и сотрудники группы реагирования патрульной полиции, и передали Новоодесским правоохранителям, которые доставили и преступника, и транспортное средство на Николаевщину, - сказано в сообщении.

Известно, что злоумышленник уехал на угнанном авто в Хмельницкую область, где живут его родственники, чтобы продать там Mercedes, а на вырученные средства жить вместе с сожительницей. Когда попытки реализовать авто оказались напрасными, потому что покупатели получали информацию, что машина в розыске, мужчина пытался уговорить хозяина снять ее с базы «угонов», мол, он не похищал, собирался вернуть. Следователи вручили злоумышленнику подозрение в совершении угона, а суд избирал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

Напомним, в Баштанском районе Николаевской области 19-летний парень угнал у своих знакомых автомобиль ВАЗ-2103, после того как отпраздновал с ними 8 Марта.