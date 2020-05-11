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Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Трехизбенка из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.
Так, 9 мая, около 21:00 в результате обстрела повреждены два частных дома с хозпостройками.
— К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью как военнослужащих, так и гражданских лиц, подразделения Объединенных сил были вынуждены открыть огонь. Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и подтверждают откровенное игнорирование ими Международного гуманитарного права, - сказано в сообщении.
Напомним, 9 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили.
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Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Трехизбенка из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.
Так, 9 мая, около 21:00 в результате обстрела повреждены два частных дома с хозпостройками.
— К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью как военнослужащих, так и гражданских лиц, подразделения Объединенных сил были вынуждены открыть огонь. Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и подтверждают откровенное игнорирование ими Международного гуманитарного права, - сказано в сообщении.
Напомним, 9 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный