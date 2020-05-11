Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Трехизбенка из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.

Так, 9 мая, около 21:00 в результате обстрела повреждены два частных дома с хозпостройками.

— К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью как военнослужащих, так и гражданских лиц, подразделения Объединенных сил были вынуждены открыть огонь. Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и подтверждают откровенное игнорирование ими Международного гуманитарного права, - сказано в сообщении.

Напомним, 9 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили.