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Сегодня, 10 мая, подразделения оккупационных войск РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.
Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.
— Враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего один военнослужащий получил ранения и еще трое - боевые травмы. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное, - сообщили в ООС.
Отмечается, что украиснкие военные используя штатное оружие, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.
Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Трехизбенка из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
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Сегодня, 10 мая, подразделения оккупационных войск РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.
Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.
— Враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего один военнослужащий получил ранения и еще трое - боевые травмы. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное, - сообщили в ООС.
Отмечается, что украиснкие военные используя штатное оружие, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.
Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Трехизбенка из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный