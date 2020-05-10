Сегодня, 10 мая, подразделения оккупационных войск РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.

— Враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего один военнослужащий получил ранения и еще трое - боевые травмы. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное, - сообщили в ООС.

Отмечается, что украиснкие военные используя штатное оружие, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.

Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Трехизбенка из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.