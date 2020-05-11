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В Нидерландах 10 мая нашли мертвой украинскую гражданку, члена экипажа судна Regal Princess. А в Мексике в этот же день мертвым нашли украинского моряка грузового судна Panamax Alexander.
Об этом «Укринформу» сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
— В посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении на пути к мексиканского порту Масатлан, штат Колима, с борта грузового судна Panamax Alexander гражданина Украины — члена экипажа судна, — рассказал он.
Поэтому капитан судна инициировал розыск члена экипажа по месту возможного падения в море. К поисковым работам привлекли средства Военно-морского флота Мексики. В тот же день, 10 мая, тело гражданина Украины нашли местные рыбаки.
Погорельцев уточнил, что по данному факту возбудили уголовное дело, мексиканские правоохранители проводят расследование. Посольство Украины в Мексике сейчас ищет родственников умершего.
В этот же день в Нидерландах нашли мертвой украинскую гражданку, члена экипажа судна Regal Princess.
— 10 мая 2020 в городе Роттердам (Королевство Нидерланды) была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess. Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна, — рассказал Погорельцев.
По предварительной информации, смерть украинки произошла вследствие самоубийства, ее тело доставили в местный морг. Родственникам умершей сообщили о смерти.
Напомним, в Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовой корабль «RIO MITONG». В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России.
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В Нидерландах 10 мая нашли мертвой украинскую гражданку, члена экипажа судна Regal Princess. А в Мексике в этот же день мертвым нашли украинского моряка грузового судна Panamax Alexander.
Об этом «Укринформу» сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
— В посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении на пути к мексиканского порту Масатлан, штат Колима, с борта грузового судна Panamax Alexander гражданина Украины — члена экипажа судна, — рассказал он.
Поэтому капитан судна инициировал розыск члена экипажа по месту возможного падения в море. К поисковым работам привлекли средства Военно-морского флота Мексики. В тот же день, 10 мая, тело гражданина Украины нашли местные рыбаки.
Погорельцев уточнил, что по данному факту возбудили уголовное дело, мексиканские правоохранители проводят расследование. Посольство Украины в Мексике сейчас ищет родственников умершего.
В этот же день в Нидерландах нашли мертвой украинскую гражданку, члена экипажа судна Regal Princess.
— 10 мая 2020 в городе Роттердам (Королевство Нидерланды) была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess. Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна, — рассказал Погорельцев.
По предварительной информации, смерть украинки произошла вследствие самоубийства, ее тело доставили в местный морг. Родственникам умершей сообщили о смерти.
Напомним, в Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовой корабль «RIO MITONG». В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный