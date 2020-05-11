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В Черновицкой области от COVID-19 скончался депутат сельского совета 62-летний Михаил Кицан.
Об этом сообщается на странице районной госадминистрации в Facebook.
Отмечается, что депутат имел ряд хронических заболеваний, течение которых усугубил коронавирус.
— Сегодня у нас печальная новость... На 62 году жизни перестало биться сердце уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста — жителя села Товтры, депутата сельского совета Михаила Георгиевича Кицана. Он имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19. Смертельный коронавирус не дал шанса преодолеть заболевания и их осложнения. Председатель райгосадминистрации Дмитрий Козарийчук выражает свои искренние соболезнования семье покойного, - говорится в сообщении.
Напомним, что по состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.
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В Черновицкой области от COVID-19 скончался депутат сельского совета 62-летний Михаил Кицан.
Об этом сообщается на странице районной госадминистрации в Facebook.
Отмечается, что депутат имел ряд хронических заболеваний, течение которых усугубил коронавирус.
— Сегодня у нас печальная новость... На 62 году жизни перестало биться сердце уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста — жителя села Товтры, депутата сельского совета Михаила Георгиевича Кицана. Он имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19. Смертельный коронавирус не дал шанса преодолеть заболевания и их осложнения. Председатель райгосадминистрации Дмитрий Козарийчук выражает свои искренние соболезнования семье покойного, - говорится в сообщении.
Напомним, что по состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.
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