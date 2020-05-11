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Сегодня утром, 11 мая в Николаеве патрульные задержали водителя маршрутного такси, который сел пьяным за руль.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Сообщается, что к патрульным обратился мужчина, который рассказал, что водитель одной из городских маршруток находится в состоянии алкогольного опьянения, а после дал номер маршрутки и направление его движения.
Через несколько минут патрульные нашли и остановили указанную маршрутку «Рута». На время остановки в салоне микроавтобуса находились шесть пассажиров. При этом, во время проверки документов патрульные выяснили, что 57-летний водитель перед началом работы не проходил медицинский осмотр и был в состоянии алкогольного опьянения.
— Результат осмотра с помощью газоанализатора Драгер составил 0,32 промилле, - сказано в сообщении.
После чего патрульные отстранили водителя от управления маршруткой и составили протокол по части 1 статьи 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).
— Спасибо гражданину по внимательность и неравнодушие, а экипажу за мгновенное реагирование, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве, утром 25 февраля, на железнодорожном вокзале пьяный водитель за рулем «маршрутки» врезался в троллейбус, в результате аварии никто не пострадал.
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Сегодня утром, 11 мая в Николаеве патрульные задержали водителя маршрутного такси, который сел пьяным за руль.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Сообщается, что к патрульным обратился мужчина, который рассказал, что водитель одной из городских маршруток находится в состоянии алкогольного опьянения, а после дал номер маршрутки и направление его движения.
Через несколько минут патрульные нашли и остановили указанную маршрутку «Рута». На время остановки в салоне микроавтобуса находились шесть пассажиров. При этом, во время проверки документов патрульные выяснили, что 57-летний водитель перед началом работы не проходил медицинский осмотр и был в состоянии алкогольного опьянения.
— Результат осмотра с помощью газоанализатора Драгер составил 0,32 промилле, - сказано в сообщении.
После чего патрульные отстранили водителя от управления маршруткой и составили протокол по части 1 статьи 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).
— Спасибо гражданину по внимательность и неравнодушие, а экипажу за мгновенное реагирование, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве, утром 25 февраля, на железнодорожном вокзале пьяный водитель за рулем «маршрутки» врезался в троллейбус, в результате аварии никто не пострадал.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный