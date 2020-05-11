Сегодня утром, 11 мая в Николаеве патрульные задержали водителя маршрутного такси, который сел пьяным за руль.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что к патрульным обратился мужчина, который рассказал, что водитель одной из городских маршруток находится в состоянии алкогольного опьянения, а после дал номер маршрутки и направление его движения.

Через несколько минут патрульные нашли и остановили указанную маршрутку «Рута». На время остановки в салоне микроавтобуса находились шесть пассажиров. При этом, во время проверки документов патрульные выяснили, что 57-летний водитель перед началом работы не проходил медицинский осмотр и был в состоянии алкогольного опьянения.

— Результат осмотра с помощью газоанализатора Драгер составил 0,32 промилле, - сказано в сообщении.

После чего патрульные отстранили водителя от управления маршруткой и составили протокол по части 1 статьи 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).

— Спасибо гражданину по внимательность и неравнодушие, а экипажу за мгновенное реагирование, - сказано в сообщении.

Напомним, что в Николаеве, утром 25 февраля, на железнодорожном вокзале пьяный водитель за рулем «маршрутки» врезался в троллейбус, в результате аварии никто не пострадал.