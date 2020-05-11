На территории оккупированного Крыма и Севастополя зарегистрировано уже 328 случаев коронавируса.

Об этом сообщает Украинская правда.

Детали: По словам подконтрольного Кремлю «главы» Крыма Сергея Аксенова, з прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения.

Заразившиеся – 5 врачей и 4 пациента Сакской больницы, все они находятся в обсерваторе.

Также еще 4 случая подтвердили в Севастополе, сообщается на сайте «правительства» города.

По состоянию на утро 11 мая в Севастополе зарегистрировано 126 случаев заражения COVID-19 и 202 случая в остальной части Крыма. Итого зафиксировано 328 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что по состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 тысяч 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 416 — за последние сутки.