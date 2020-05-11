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На территории оккупированного Крыма и Севастополя зарегистрировано уже 328 случаев коронавируса.
Об этом сообщает Украинская правда.
Детали: По словам подконтрольного Кремлю «главы» Крыма Сергея Аксенова, з прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения.
Заразившиеся – 5 врачей и 4 пациента Сакской больницы, все они находятся в обсерваторе.
Также еще 4 случая подтвердили в Севастополе, сообщается на сайте «правительства» города.
По состоянию на утро 11 мая в Севастополе зарегистрировано 126 случаев заражения COVID-19 и 202 случая в остальной части Крыма. Итого зафиксировано 328 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Напомним, что по состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 тысяч 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 416 — за последние сутки.
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На территории оккупированного Крыма и Севастополя зарегистрировано уже 328 случаев коронавируса.
Об этом сообщает Украинская правда.
Детали: По словам подконтрольного Кремлю «главы» Крыма Сергея Аксенова, з прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения.
Заразившиеся – 5 врачей и 4 пациента Сакской больницы, все они находятся в обсерваторе.
Также еще 4 случая подтвердили в Севастополе, сообщается на сайте «правительства» города.
По состоянию на утро 11 мая в Севастополе зарегистрировано 126 случаев заражения COVID-19 и 202 случая в остальной части Крыма. Итого зафиксировано 328 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Напомним, что по состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 тысяч 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 416 — за последние сутки.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный