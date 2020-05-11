Возле Баштанки Николаевской области спасатели локализовали на территории полигона твердых бытовых отходов коммунального предприятия «Добробут» пожар мусора, возникший второй раз за сутки.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

«11 мая в 15:40 на экстренный номер «101» поступило сообщение о пожаре мусора на территории городского полигона твердых бытовых отходов КП «Добробут» г. Баштанка», — сказано в сообщении.

Так, по прибытию на место спасатели установили, что огонь распространился на площадь 1,2 га. По состоянию на 16:50 пожар локализован, продолжается ликвидация. Отмечается, что угрозы распространения огня на большую площадь нет.

Всего от ГСЧС привлечено 6 человек и автоцистерна, решается вопрос о привлечении спецтехники коммунального предприятия.

«Следует отметить, что это уже второй пожар на данном объекте в течение суток», — добавили в ведомстве.

Напомним, в апреле в Вознесенском районе на полигоне ТБО спасатели несколько дней тушили пожар.