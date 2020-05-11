Российские оккупационные войска гранатой от АГС-17, которая разорвалась возле частного дома местной жительницы Авдеевки, повредили крышу дома.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

«Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов возле линии столкновения. Так, вчера, 10 мая в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома», — говорится в сообщении.

В результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.

Напомним, 10 мая незаконные вооруженные формирования на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевое травмирования.