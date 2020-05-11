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Российские оккупационные войска гранатой от АГС-17, которая разорвалась возле частного дома местной жительницы Авдеевки, повредили крышу дома.
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
«Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов возле линии столкновения. Так, вчера, 10 мая в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома», — говорится в сообщении.
В результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.
Напомним, 10 мая незаконные вооруженные формирования на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевое травмирования.
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Российские оккупационные войска гранатой от АГС-17, которая разорвалась возле частного дома местной жительницы Авдеевки, повредили крышу дома.
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
«Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов возле линии столкновения. Так, вчера, 10 мая в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома», — говорится в сообщении.
В результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.
Напомним, 10 мая незаконные вооруженные формирования на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевое травмирования.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный