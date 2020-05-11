10 мая незаконные вооруженные формирования на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевое травмирования.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«По украинских военнослужащих, выполняющих задачи у Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», российские наемники пять раз открывали огонь. Здесь враг вообще выпустил 41 мину из минометов 120-го и 82-го калибров и применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

Недалеко от населенного пункта Старогнатовка оккупанты дважды вели огонь из вооружения боевых машин пехоты.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил пять обстрелов по защитниках Орехово из запрещенных минского соглашениями вооружений. В общем вооруженные формирования РФ использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120-го и 82-го калибров. Кроме этого враг применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы», - сказано в сообщении.

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским оккупанты обстреляли три раза - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевое травмирования.

По данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

С начала текущих суток, 11 мая, российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт из ручных и противотанковых гранатометов