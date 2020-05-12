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Оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Авдеевка, Красногоровка, Старогнатовка, Крымское, Южное.
По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее двух боевиков НВФ.
«С начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.
Напомним, российские оккупационные войска гранатой от АГС-17, которая разорвалась возле частного дома местной жительницы Авдеевки, повредили крышу дома.
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Оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Авдеевка, Красногоровка, Старогнатовка, Крымское, Южное.
По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее двух боевиков НВФ.
«С начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.
Напомним, российские оккупационные войска гранатой от АГС-17, которая разорвалась возле частного дома местной жительницы Авдеевки, повредили крышу дома.