Оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было», — говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Авдеевка, Красногоровка, Старогнатовка, Крымское, Южное.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее двух боевиков НВФ.

«С начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.

Напомним, российские оккупационные войска гранатой от АГС-17, которая разорвалась возле частного дома местной жительницы Авдеевки, повредили крышу дома.