|Скорость ветра:
|8.2 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца:
|20:17
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:14
|Заход солнца:
|20:35
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.25 грн
В Государственной пограничной службе обнаружили коронавирус. Всего там заболели 27 пограничников.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Как известно, сейчас 23 пограничника продолжают лечиться, четверо уже выздоровели.
— Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы постоянно контролируют процесс лечения больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости обеспечивают проведение экспресс-тестов или ПЦР-диагностики на наличие заболевания, — говорится в сообщении.
Под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными.
Напомним, за последние сутки коронавирус обнаружили у 375 пациентов. Также сообщается, что 11 мая от осложнений умерли 17 человек и 85 выздоровели. Всего коронавирус обнаружили у 16 тыс. 23 человек.
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
В Государственной пограничной службе обнаружили коронавирус. Всего там заболели 27 пограничников.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Как известно, сейчас 23 пограничника продолжают лечиться, четверо уже выздоровели.
— Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы постоянно контролируют процесс лечения больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости обеспечивают проведение экспресс-тестов или ПЦР-диагностики на наличие заболевания, — говорится в сообщении.
Под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными.
Напомним, за последние сутки коронавирус обнаружили у 375 пациентов. Также сообщается, что 11 мая от осложнений умерли 17 человек и 85 выздоровели. Всего коронавирус обнаружили у 16 тыс. 23 человек.