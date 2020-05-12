В Государственной пограничной службе обнаружили коронавирус. Всего там заболели 27 пограничников.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Как известно, сейчас 23 пограничника продолжают лечиться, четверо уже выздоровели.

— Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы постоянно контролируют процесс лечения больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости обеспечивают проведение экспресс-тестов или ПЦР-диагностики на наличие заболевания, — говорится в сообщении.

Под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными.

Напомним, за последние сутки коронавирус обнаружили у 375 пациентов. Также сообщается, что 11 мая от осложнений умерли 17 человек и 85 выздоровели. Всего коронавирус обнаружили у 16 тыс. 23 человек.