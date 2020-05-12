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За последние сутки в Российской Федерации выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что суточный прирост составил 4,9%. Общее количество инфицированных по стране достигло 232 243. По этому показателю РФ вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию и Испанию. Впереди - только США с показателем в 1,347 миллионов заболевших.
Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 83 регионах России, больше всего в Москве - 5392.
Количество погибших от коронавируса выросло до 2116, в том числе зафиксировано 107 летальных исходов за сутки. Общее число поправившихся и выписанных пациентов составляет 43 512 человек, 3711 из них — за последние 24 часа.
Напомним, что по состоянию на утро 12 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области по прежнему составляет 225 человек, из которых 45 медработников.
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За последние сутки в Российской Федерации выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что суточный прирост составил 4,9%. Общее количество инфицированных по стране достигло 232 243. По этому показателю РФ вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию и Испанию. Впереди - только США с показателем в 1,347 миллионов заболевших.
Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 83 регионах России, больше всего в Москве - 5392.
Количество погибших от коронавируса выросло до 2116, в том числе зафиксировано 107 летальных исходов за сутки. Общее число поправившихся и выписанных пациентов составляет 43 512 человек, 3711 из них — за последние 24 часа.
Напомним, что по состоянию на утро 12 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области по прежнему составляет 225 человек, из которых 45 медработников.