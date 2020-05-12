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Служба безопасности Украины блокировала в Днепропетровской области изготовление и сбыт оптовых партий фальсифицированных дезинфицирующих средств в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что трое жителей Кривого Рога организовали нелегальное производство антисептиков для продажи. Подпольный цех они обустроили на окраине города в арендованном помещении на закрытой территории промышленной базы.
Так, фальсификат изготавливали под видом известного отечественного бренда из сырья сомнительного происхождения. Готовую продукцию фигуранты предлагали через интернет и по почте переправляли ее заказчикам. Также дельцы реализовывали товар в собственных оптово-розничных торговых точках.
Во время обысков в помещениях и автомобилях фигурантов полицейские изъяли почти 4000 флаконов готового для продажи поддельного антисептика, 300 литров спирта неустановленного происхождения, глицерин, пустую тару, полиграфическую продукцию и записи чёрной бухгалтерии.
По предварительным оценкам специалистов, общая стоимость обнаруженного товара составляет почти миллион гривен.
Сейчас решается вопрос об уведомление о подозрении участникам сделки. Также проверяется информация о причастности к производству фальсификата правоохранителей, которые вероятно способствовали деятельности.
Напомним, что в Сумах СБУ разоблачила незаконное производство и продажу фальсифицированного антисептика.
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Служба безопасности Украины блокировала в Днепропетровской области изготовление и сбыт оптовых партий фальсифицированных дезинфицирующих средств в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что трое жителей Кривого Рога организовали нелегальное производство антисептиков для продажи. Подпольный цех они обустроили на окраине города в арендованном помещении на закрытой территории промышленной базы.
Так, фальсификат изготавливали под видом известного отечественного бренда из сырья сомнительного происхождения. Готовую продукцию фигуранты предлагали через интернет и по почте переправляли ее заказчикам. Также дельцы реализовывали товар в собственных оптово-розничных торговых точках.
Во время обысков в помещениях и автомобилях фигурантов полицейские изъяли почти 4000 флаконов готового для продажи поддельного антисептика, 300 литров спирта неустановленного происхождения, глицерин, пустую тару, полиграфическую продукцию и записи чёрной бухгалтерии.
По предварительным оценкам специалистов, общая стоимость обнаруженного товара составляет почти миллион гривен.
Сейчас решается вопрос об уведомление о подозрении участникам сделки. Также проверяется информация о причастности к производству фальсификата правоохранителей, которые вероятно способствовали деятельности.
Напомним, что в Сумах СБУ разоблачила незаконное производство и продажу фальсифицированного антисептика.