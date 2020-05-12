Служба безопасности Украины блокировала в Днепропетровской области изготовление и сбыт оптовых партий фальсифицированных дезинфицирующих средств в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что трое жителей Кривого Рога организовали нелегальное производство антисептиков для продажи. Подпольный цех они обустроили на окраине города в арендованном помещении на закрытой территории промышленной базы.

Так, фальсификат изготавливали под видом известного отечественного бренда из сырья сомнительного происхождения. Готовую продукцию фигуранты предлагали через интернет и по почте переправляли ее заказчикам. Также дельцы реализовывали товар в собственных оптово-розничных торговых точках.

Во время обысков в помещениях и автомобилях фигурантов полицейские изъяли почти 4000 флаконов готового для продажи поддельного антисептика, 300 литров спирта неустановленного происхождения, глицерин, пустую тару, полиграфическую продукцию и записи чёрной бухгалтерии.

По предварительным оценкам специалистов, общая стоимость обнаруженного товара составляет почти миллион гривен.

Сейчас решается вопрос об уведомление о подозрении участникам сделки. Также проверяется информация о причастности к производству фальсификата правоохранителей, которые вероятно способствовали деятельности.

Напомним, что в Сумах СБУ разоблачила незаконное производство и продажу фальсифицированного антисептика.